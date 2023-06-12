BIST 5.704
DOLAR 23,65
EURO 25,51
ALTIN 1.495,30
HABER /  DÜNYA

Koronavirüs aşısıyla ilgili BioNTech aleyhine açılan dava ertelendi!

Koronavirüs aşısıyla ilgili BioNTech aleyhine açılan dava ertelendi!

Almanya'da bir sağlık çalışanının, Covid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması ertelendi.

Abone ol

Alman basınında yer alan haberlere göre, mahkeme sözcüsü, davacının avukatının reddihakim talebinde bulunduğu için ilk duruşmanın ertelendiğini duyurdu.

Haberlerde, reddihakim talebinde, davanın önemi nedeniyle bir yargıç yerine hakimlerden oluşan bir kurul tarafından karara bağlamasının istendiği belirtildi. Mahkemenin bu talebi birkaç gün içinde değerlendireceği kaydedildi.

Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün başlayacaktı.

Sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını ileri sürerek, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin Euro tazminat talep etmişti.

Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulunmuştu.

BioNTech ise iddiaları inceledikten sonra bunları asılsız bularak davanın düşürülmesini talep etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye büyük şok! 'Kurtarıcı' ilan edilmişlerde şimdi yargılanacaklar!
Foto Galeri Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye büyük şok! 'Kurtarıcı' ilan edilmişlerde şimdi yargılanacaklar! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Global HR Summit 2023 yoğun katılımla gerçekleşti
Global HR Summit 2023 yoğun katılımla gerçekleşti
Taksim'de vahşet! Rus turist karşı koyunca canice öldürüldü
Taksim'de vahşet! Rus turist karşı koyunca canice öldürüldü
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı davası sürüyor
HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı davası sürüyor
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 450 milyon dolarlık finansman müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 450 milyon dolarlık finansman müjdesi
Beyin sisi nedir, belirtileri neler? Korona olanlarda mı oluyor, tedavisi var mı, nasıl?
Beyin sisi nedir, belirtileri neler? Korona olanlarda mı oluyor, tedavisi var mı, nasıl?
İstanbul Havalimanı'nda sunta içerisine gizlenmiş afyon sakızı ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda sunta içerisine gizlenmiş afyon sakızı ele geçirildi
Heybeti görenleri büyülüyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor
Heybeti görenleri büyülüyor, fiyatı ise dudak uçuklatıyor
Şişecam, Intersolar Europe Fuarı’na katılacak
Şişecam, Intersolar Europe Fuarı’na katılacak
Türk Tekstil firması ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı arasında iş birliği
Türk Tekstil firması ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı arasında iş birliği