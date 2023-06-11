Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye büyük şok! 'Kurtarıcı' ilan edilmişlerde şimdi yargılanacaklar!
Koronavirüs salgınını bitiren isimler olarak anılan Biontech aşısının mucidi Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başı fena halde dertte. Covid-19 aşısının yan etkileri yüzünden onlarca kişinin şikayetçi olduğu Şahin-Türeci çifti yarın hakim karşısına çıkacak.
Dünya çapında resmi verilere göre neredeyse 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'yi zorlu bir hafta bekliyor. Covid-19 salgınına karşı geliştirilen ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılan Comirnaty isimli koronavirüs aşısını olanlar, aşının “kalıcı yan etkiler ve hasar” bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.
Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, yarın Almanya’da yargılanacak. Almanya’da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkillerinin başvurusu üzerine yargı sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında “kalıcı hasar” oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu.
Beyin sisine neden oldu
İsmi açıklanmayan kadının orta yaşlı bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi. Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve “beyin sisi” yaşadığı da vurgulandı.
Yarın başlayacak yargı sürecinde kadının BioNTech’ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat istediği de açıklandı.