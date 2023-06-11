Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye büyük şok! 'Kurtarıcı' ilan edilmişlerde şimdi yargılanacaklar!

Dünya çapında resmi verilere göre neredeyse 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'yi zorlu bir hafta bekliyor. Covid-19 salgınına karşı geliştirilen ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılan Comirnaty isimli koronavirüs aşısını olanlar, aşının “kalıcı yan etkiler ve hasar” bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.