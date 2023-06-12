BIST 5.704
DOLAR 23,65
EURO 25,51
ALTIN 1.495,30
HABER /  EKONOMİ

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.730,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, 5.730,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,87 puan ve yüzde 1,70 değer kazancıyla 5.722,36 puan oldu. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,64 ile ulaştırma oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 76 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini söyledi.

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de hazine bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Toyota C-HR'ın dünya tanıtımı bu ay yapılacak
Yeni Toyota C-HR'ın dünya tanıtımı bu ay yapılacak
DGS geç başvuru ücreti 2023 kaç para nereye ödenecek? ÖSYM başvuru nereye yapılır?
DGS geç başvuru ücreti 2023 kaç para nereye ödenecek? ÖSYM başvuru nereye yapılır?
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol maçı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol maçı yaptı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
TFF ile McDonald's arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı
TFF ile McDonald's arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk resmi ziyareti için KKTC'de! Sevgi gösterileri ile karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk resmi ziyareti için KKTC'de! Sevgi gösterileri ile karşılandı
Koronavirüs aşısıyla ilgili BioNTech aleyhine açılan dava ertelendi!
Koronavirüs aşısıyla ilgili BioNTech aleyhine açılan dava ertelendi!
Global HR Summit 2023 yoğun katılımla gerçekleşti
Global HR Summit 2023 yoğun katılımla gerçekleşti
Taksim'de vahşet! Rus turist karşı koyunca canice öldürüldü
Taksim'de vahşet! Rus turist karşı koyunca canice öldürüldü
HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı davası sürüyor
HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı davası sürüyor