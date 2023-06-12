DGS geç başvuru ücreti 2023 kaç para nereye ödenecek? ÖSYM başvuru nereye yapılır?

29 Mayıs - 5 Haziran 2023 Tarihleri arasında alınan DGS başvuru işlemleri ardından gündeme DGS geç başvuru ile ilgili sorular gelmeye başladı. DGS başvuru tarihlerini kaçıran adayların katılım sağlayacağı DGS geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? Peki DGS geç başvuru nereden yapılır, kimler yapabilir?

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DGS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, DGS geç başvuru işleminde bulunmak istiyor. 2023 DGS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında sorular gündeme geliyor. Peki DGS geç başvuru ne zaman, DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS geç başvuru işlemi 13 Haziran 2023 Salı günü yapılacak.

DGS geç başvuru nereden yapılır, kimler yapabilir?

DGS geç başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru ücretinin ödenmesiyle birlikte yapılıyor. DGS geç başvuru işlemlerine, başvuru tarihlerini kaçıran adaylar başvurabilir.

DGS geç başvuru ücreti

DGS başvuru ücreti 270 TL olarak açıklandı. Fakat Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Dikey geçiş sınavı nedir?

DGS’nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir. Dikey geçiş sınavıyla ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapma olasılığı vardır. Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir. Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.

Yatay ve dikey geçiş arasındaki fark nedir?

En çok karıştırılan ve merak edilen konulardan biri ile devam edelim. Yatay ve dikey geçiş arasındaki farktan kısaca bahsedelim. Lisans ya da ön lisans programlarında farklı üniversitede aynı programa geçiş yapmak isteniyorsa bu yatay geçiştir. Ön lisans programından lisans programına geçiş yapmak isteyen adaylar ise dikey geçiş sınavına girmelidir. Yatay geçiş nedir kısaca anlatalım. Üniversitelerin lisans ya da ön lisans programlarında okuyan öğrenciler, farklı bir üniversitede bulunan aynı programa geçmek istiyorsa buna yatay geçiş denir. Örneğin Anadolu Üniversitesi’nde okuyan bir kişi gerekli geçiş şartlarını tamamlarda İstanbul Üniversitesi’ne geçebilir. Tabi bu noktada aynı program olması ya da aynı puan türündeki bir programa geçiş yapması koşulu aranır. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler isterse yıl içerisinde derslerinden aldığı notların ortalaması ile yatay geçiş sağlayabilir. Gelelim dikey geçişe. Dikey geçiş nedir kısaca bahsedelim. Dikey geçiş ön lisans okuyan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıllık programa tamamlayabilmelerine olanak sağlayan bir sınav sistemidir. Teknikerlik okuyan bir öğrenci, dikey geçiş sınavına girerse ve yeterli puanı alırsa mühendislik alanına geçiş yapabilir.