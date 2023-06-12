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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk resmi ziyareti için KKTC'de! Sevgi gösterileri ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk resmi ziyareti için KKTC'de! Sevgi gösterileri ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Lefkoşa'ya geldi.

Erdoğan, havalimanından ayrılırken makam aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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