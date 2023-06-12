Somer Şef neden yok, Masterchef'ten ayrıldı mı? Somer Şef hapis yatacak iddiası

TV8'in fenomen olan yarışması Masterchef 14 Haziran'da. 7. sezonu ile başlıyor. Bu sene en iyilerin yarışacağı Masterchef All Star'da Somer Sivrioğlu olmayacak. Yerine ise yine deneyimli bir isim olan Yılmaz Öztürk gelecek. Peki Somer Şef neden yok, Masterchef'ten neden ayrıldı?

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Ekranların en çok seyredilen ve en uzun soluklu yemek yarışması Masterchef All Star 14 Haziran'da başlıyor. Birbirinden deneyimli yarışmacıların kıyasıya yarışacağı Masterchef All Star'ın jürisinde büyük bir değişiklik yaşandı. 6 sezondur jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu yerine Yılmaz Öztürk geldi. Bu değişim sonrası birçok vatandaş Somer Sivrioğlu neden yok, neden ayrıldı sorularına yanıt aramaya başladı.

Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı?

MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer Şef görülmüyor. Mehmet ve Danilo Şef'e geçtiğimiz sezonlarda konuk şef olarak da yer alan Şef Yılmaz Öztürk eşlik ediyor.

Somer Şef'in fragmanlarda yer almaması bu sene jüri olarak yer almayacağı olarak yorumlandı.

Somer Şef'in MasterChef yarışmasından neden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin Sivrioğlu'ndan ya da yapım şirketinden açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası

İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti