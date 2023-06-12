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Fenerbahçe, Ryan Kent transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, transfere hızlı başlangıç yaptı. Fenerbahçe, son olarak İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Yeni sezonun ilk videosu geldi" başlığıyla yapılan paylaşımda Ryan Kent'in konuşmasına yer verildi. Kent konuşmasında, Fenerbahçe'nin Süper Kupa için Galatasaray ile oynayacağı maça değindi. Kent ilk hedefinin o mücadeleyi kazanmak olduğunu ifade etti.

Yeni transfer Kent, "Tüm Fenerbahçe taraftarına merhabalar, ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında paya sahip tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum.

"İlk hedefimiz Süper Kupa"

-Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak" dedi.

Ryan Kent kimdir?

Futbola Liverpool altyapısında başlayan Ryan Kent, 2015-16'da yarım sezonluğuna Coventry'ye kiralanmıştı. 2016-17 sezonunda Barnsley'e kiralanan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu daha sonra sırasıyla Freiburg, Bristol ve Rangers formaları giymişti.

İskoç devi 2019-20 sezonu başında Ryan Kent'in bonservisi için Liverpool'a 7,5 milyon Euro ödemişti.

Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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