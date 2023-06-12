Karne öğretmen görüşü 3. sınıf 4. sınıf 2. dönem ne yazılır örnekleri

Milyonlarca öğrenci 16 Haziran'da karnesini alacak ve yaz tatili başlacak. Karneleri almaya günler kala öğretmenleri ise karne hazırlama heyecanı sardı. Birçok öğrenci 2. dönem karne görüşlerine ne yazılır, karne görüşleri örneklerini araştırıyor. İşte 2. dönem ilkokul 3. sınıf 4. sınıf karne görüş örnekleri...

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Yaz tatiline artık çok az bir zaman kaldı, geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 16 Haziran'da karnesini alacak ve yaz tatili başlayacak. Öğretmenler ise şu sıralar hummalı bir şekilde karne hazırlığı içindeler. 2. dönem karne görüşleri örneklerini araştırıyor. Peki 2. dönem ilkokul 3. sınıf 4. sınıf öğrencilerinin karnesine yazılacak, karne görüşleri nelerdir?

Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsanız yelkenlerinizi değiştirin. Çünkü dünya sizin karşılaştığınız fırtınalarla değil, gemiyi limana ulaştırıp ulaştırmadığınla ilgilenir. Ahmet Çağan’ın bu yıl rotayı tuturduğundan eminim, artık o gemiyi limana götürecektir. Başarısından dolayı kendisini ve ailesini tebrik ediyorum

Limiti koyan zihindir. Zihin bir şeyi yapabileceğini kestirebiliği kadar başarılı olur. Yüzde yüz inandığın sürece her şeyi yapabilirsiniz. Ali Kemal’in limitlerini daha yüksek tutması gerektiğini bilmesi ümidiyle… Başarısından dolayı kendisini ve ailesini tebrik ediyorum

Başarılı ve iyi insan olmak için çalıştın. Çabaların için seni ve sana destek veren aileni kutluyorum. Daha fazla çalışmanı istiyorum. Gelecekte de başarılı olacağına inanıyorum. Bunun için düzenli çalışmayı sürdür. Dikkatli dinle. Okumayı bırakma. Sağlıklı, mutlu ve iyi bir tatil diliyorum.

Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur…Başarısından dolayı kendisini ve ailesini tebrik ediyorum.

“Hayatta yapabileceğiniz en büyük hata, sürekli bir hata daha yapacağımız korkusudur.” Ecem’in bu korkuyu yendiği zaman başarısının hızlıca yükseleceğinden eminim. İkinci dönem önceliklerini ayarlayıp daha planlı ve düzeni olmasını bekliyorum.Başarısından dolayı kendisini ve ailesini tebrik ediyorum.

“Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil” Ece’nin bu yolda devam etmesi onun istediği hedefe ulaşmasına da yardımcı olacaktır. Başarısının devamını diliyorum. Başarısından dolayı kendisini ve ailesini tebrik ediyorum.

Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur. Başarısından dolayı kendisini ve ailesini tebrik ediyorum.