CHP'nin güçlü isimlerinden Kılıçdaroğlu açıklaması! Fatih Altaylı kulis yazdı

Fatih Altaylı, CHP'nin güçlü isimleriyle görüştüğünü belirterek "Genel kanaat partide bir değişimin şart olduğu yönünde. 'Kemal Bey başarılı ve kalmalı' diyen yok." kulisini paylaştı.

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Seçimleri kaybeden CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. İmamoğlu'nun isyan bayrağını çekmesinin ardında Özgür Özel de adaylık sinyali verdi.

Genel başkanlığı bırakacağına dair mesaj vermeyen Kılıçdaroğlu eleştirilerin odağında.

CHP'deki son durumu bugünkü yazısında kaleme alan gazeteci Fatih Altaylı, İmamoğlu ile konuştuğunu belirterek, "Ekrem Bey, değişim konusunda daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu, fikrinin değişmediğini belirtti.

Partideki hemen herkesle istişarelerde bulunduğunu, CHP’yi daha güçlü hale getirmek için ne yapılmalı konusunda herkesin bir arayış içinde olduğunu söyledi" dedi.

"İmamoğlu'nun acelesi yoktu"

Altaylı, İmamoğlu'nun aceleci bir tavır almayı düşünmediğini söylerken, "Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden sürecin yürümesinden yana idi. Acelesi yoktu. CHP’nin genel başkanı olamayacağını anlarsa yeni bir parti kurmak gibi bir fikri ise hiç yoktu. Tabii bu benim izlenimim" yorumunu yaptı.

"Çekinceleri Alevi tabanda bir küskünlük yaratması"

"Partinin güçlü ve akil isimlerinden bazıları" ile görüştüğünü de söyleyen Altaylı, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısına şöyle devam etti:

"Genel kanaat partide bir değişimin şart olduğu yönünde. 'Kemal Bey başarılı ve kalmalı' diyen yok. Ancak başarısızlığın tamamen Kemal Bey’in üzerine yıkılarak, apar topar gönderilmesini de haksızlık olarak görüyorlar. Bir diğer çekinceleri ise Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı alınacak bir tavrın, Alevi tabanda bir küskünlük yaratması.

Yeni MYK ile ilgili ise çok sert eleştiriler yapılıyor ve bu MYK’nın CHP’nin gelmiş geçmiş ne zayıf MYK’sı olduğu konusunda bir fikir birliği var. Teşkilatın doğrudan genel başkana bağlanması ise partinin ağır abileri tarafından doğru bulunuyor.

Seçimin kazanılacağı inancı üzerinden oluşturulmuş TBMM’deki parti yönetimi yapısının ise kayıp bir seçimin ardından çok da doğru şekillenmediği inancı hakim.

Bu arada eski il başkanlarının bir olağanüstü Kurultay için imza toplaması da gündemde.

Tüzük kurultayı seçimli kurulaya dönüşebilir mi?

Bu Kurultay seçim Kurultay’ı değil, tüzük Kurultay’ı olacak. Ve bu il başkanları seçimde aday olmak için istifa eden veya aday yapılmayan ya da kazanacak yerlere koyulmayan il başkanları.

Bu grup bir Kurultay toplamayı başarır ise toplanan Kurultay’ı 600 imza ile seçimli hale getirmek mümkün. İşte o zaman ne olur bilinmez.

Görünen o ki, CHP ya Ekrem İmamoğlu’nu bir yıl içinde genel başkan yaparak yeni bir umut yakalayacak. Ya da gelecek seçimde yüzde 25’i bile mumla arayacak."