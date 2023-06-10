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Kılıçdaroğlu kırsaldaki oy kaybı için ayda 500 lira hesabı yaptı Hilmi Daşdemir 'olayı çözmüş' dedi

Kılıçdaroğlu kırsaldaki oy kaybı için ayda 500 lira hesabı yaptı Hilmi Daşdemir 'olayı çözmüş' dedi

Kırsalda AK Parti'nin oyunun fazla çıkmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun “Çok basit kırsaldaki insana ayda 500 lira verdiğinizde zaten köyde harcayacak yeri yok, ekonomik yıkımdan etkilenmiyor.” sözleri için seçimleri bilen kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, "Olayı çözmüş Kılıçdaroğlu.." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Sözcü TV'de yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediyor.

"Benim açımdan yapılan her şey doğruydu" diyen Kılıçdaroğlu, "Ortaya çıkan tablonun ağır yenilgi olarak görülmesini doğru bulmam." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde CHP'nin kırsaldaki oy kaybıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu: Büyük kısmı TRT izliyor

"Kır nüfusunu ikna edemediklerini ve onların TRT izlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz oraya zamanında gidip kendimizi yeteri kadar anlatamamışız. Buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor. TRT'nin ne olduğunu da biliyorsunuz." dedi.

"Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para"

CHP'nin kırsalda yeterince etki gösterememesiyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Beklediğimiz ölçüde kayıp olmadı. Biz kazanamadık doğru. Biz şunu da araştırdık; acaba kırsaldaki insan neden ekonomik yıkımdan etkilenmedi diye, çok basit, ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para. Deprem bölgesi de halkın kendi tercihidir. Dağıtılan paralar, imkanlar var..." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun tartışılan açıklamalarını seçimleri doğru bilen kamuoyu araştırmacılarından OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, sosyal medya hesabında değerlendirdi. 

"Olayı çözmüş"

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine yer veren Daşdemir, 'Olayı çözmüş Kılıçdaroğlu.." yorumunda bulundu.

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