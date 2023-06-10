BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Batman merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda ise 8 kişi gözaltına alınırken içlerinden 4'ü tutuklandı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan terör örgütü mensuplarına, yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakanlığı, Batman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik icra edilen “Terörizmin Finansmanı” operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ünün tutuklandığını bildirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çok şaşıracaksınız: Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti...
Foto Galeri Çok şaşıracaksınız: Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pendik’te hurda deposunda yangın: Malzemeler alev alev yandı, patlama sesleri duyuldu!
Pendik’te hurda deposunda yangın: Malzemeler alev alev yandı, patlama sesleri duyuldu!
Okurken kanınız donacak! Eşini parçalara ayırıp düdüklü tencerede pişirdi ve...
Okurken kanınız donacak! Eşini parçalara ayırıp düdüklü tencerede pişirdi ve...
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa 'Toro' alıcısını bekliyor
Erzincan'da 1,3 tonluk kurbanlık boğa 'Toro' alıcısını bekliyor
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü çok sayıda yaralı var
Rus ordusu Odessa'yı vurdu: 3 ölü çok sayıda yaralı var
Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti
Sinop'ta 30 yaşındaki genç adamı döverek öldürdüler
Sinop'ta 30 yaşındaki genç adamı döverek öldürdüler
Malatya'da ilginç olay: Evde bomba gibi patlayan tüp, konteyneri deldi geçti!
Malatya'da ilginç olay: Evde bomba gibi patlayan tüp, konteyneri deldi geçti!
Gülşen ters köşe yaptı sosyal medya yıkıldı! Sahne kıyafeti yine olay oldu: "Her hali çok güzel"
Gülşen ters köşe yaptı sosyal medya yıkıldı! Sahne kıyafeti yine olay oldu: "Her hali çok güzel"