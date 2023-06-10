İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Batman merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda ise 8 kişi gözaltına alınırken içlerinden 4'ü tutuklandı.Abone ol
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan terör örgütü mensuplarına, yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakanlığı, Batman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik icra edilen “Terörizmin Finansmanı” operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ünün tutuklandığını bildirdi.