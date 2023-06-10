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Malatya'da ilginç olay: Evde bomba gibi patlayan tüp, konteyneri deldi geçti!

Malatya'da ilginç olay: Evde bomba gibi patlayan tüp, konteyneri deldi geçti!

MALATYA'da bir evde patlayan piknik tüpü, bahçede bulunan konteyneri deldi geçti. İlginç olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

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Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi'nde yaşanan olayda, tek katlı müstakil evin önünde piknik tüpünü yakmak isteyen Hamdi Metin, tüpün bir anda alev almasıyla kaçtı. Kısa süre sonra patlayan tüpün parçası ise bahçede bulunan İsmet Dişkaya’ya ait konteyneri bomba gibi delip geçti.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, oturduğu konteynere tüpün arka kısmının saplandığı İsmet Dişkaya yaşadığı anları anlattı.

Amcasının piknik tüpüyle yemek yapmak için uğraştığı esnada gaz kaçağı nedeniyle tüpün alev aldığını söyleyen Dişkaya, “Amcam ateşi yakınca bir anda tüp alev almış. Ben de konteynerde oturuyordum. Dışarıda bir patlama sesi duydum.

Amca da tüp alev alınca korkudan içeri kaçmış. Bir anda baktım kafamın üzerinden bir parça geçti. Benim konteynerimi deldi, karşı duvara saplandı. Çok şükür ki can kaybı olmadı, gelen mala gelsin” diye konuştu.

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