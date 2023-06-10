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Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu: İtalyan devi Nicolo Zaniolo'nun peşinde!

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu: İtalyan devi Nicolo Zaniolo'nun peşinde!

Juventus'ta Federico Chiesa ile yolların ayrılacağı belirtilirken, oyuncunun yeri Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile doldurmak istiyor.

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Juventus'un sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Federico Chiesa'nın İtalyan ekibinden ayrılabileceği iddia edildi.

Juventus, Fiorentina'dan 42,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Federico Chiesa'nın ayrılık ihtimalinin artması sonrası arayışlara başladı.

Sabah'ın haberine göre Federico Chiesa'nın yerine düşünülen isim ise Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo.

Haberde Nicolo Zaniolo'nun Juventus'un bir numaralı transfer hedefi olduğu belirtildi. İtalyan devinin başarılı futbolcuyu serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etmek istediği dile getirildi.

Nicolo Zaniolo bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gollük katkı verdi.

23 yaşıdaki futbolcu, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde 2 gol atma başarısı göstermişti.

Nicolo Zaniolo'nun serbest kalma bedeli ise 35 milyon euro...

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