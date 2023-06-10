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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" dedi.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 13 Haziran'da toplanmasıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Yılmaz, sürecin uzlaşmayla sonuçlandırılacağını vurguladı.

Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 13 Haziran'da yapılacak toplantısına ilişkin soruya, şu karşılığı verdi:

"Komisyon toplanacak. Biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil asgari ücret müzakereleri. İşçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de Bakanlığımız, kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, detayları tartışmanın bir anlamı yok. Müzakerelerin sonucunun şimdiden çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

"İşçiyi memnun edecek bir sonuç çıkacak diyebilir miyiz?"

"İşçiyi memnun edecek bir sonuç çıkacak diyebilir miyiz?" sorusunu ise Yılmaz, şöyle cevapladı:

"AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur, çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu temel bir ilkesidir, yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden bugüne hep bu politikayı izledik, bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz."

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