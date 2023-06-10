2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları: Türkiye altın madalya kazandı!

Fransa'nın Vichy kentinde devam eden 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Bayrak Takımı, 4x100 metre koşusunda oyunlar rekoru kırarak altın madalya aldı.

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Edanur Akın ve Muhsine Gezer’den oluşan milli takım, 51,86’lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak ilk sırada yer alırken, 53,37’lik derecesiyle Ukrayna 2'nci, 55,65’lik derecesiyle Avusturya 3'üncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, sporcuları tebrik ederek "Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanmak ve ülkemizi başarılı şekilde temsil etmektir." dedi .