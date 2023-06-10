Babalar Günü yarın mı 2023 11 Haziran Babalar günü mü?

Haziran ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde, 2023 Babalar Günü tarihi de merak konusu oldu. Tarihte ilk kez 1910 yılında kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran ayına denk geliyor. Babasına olan sevgisini göstermek isteyenler, bu anlamlı gün için hediye bakmaya çoktan başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçına denk geliyor? İşte, 2023 Babalar Günü tarihi ile ilgili detaylar

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Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Haziran ayının ortalarına doğru yaklaşılırken Babalar Günü tarihi de merak konusu oldu. Bu özel günde babasına sürpriz yapıp onları mutlu etmek isteyenler, şimdiden hediye arayışlarına başladı. Bilindiği gibi, Babalar Günü, Haziran ayında kutlanan özel günlerden birisidir. Peki, 2023 Babalar Günü tarihi nedir, ne zaman kutlanacak? Babalar Günü bu hafta sonu mu diğer hafta sonu mu kutlanacak?

Babalar günü hediye önerileri

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,

Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,

Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,

Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer,

Hediyenizi seçerken dikkat edilmesi gereken nokta babanızın nelerden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşündüğünüzü gösteren hediyeler babanızın son derece mutlu olmasını sağlayacaktır.

Babalar Günü mesajları

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin.

*Çok sevdiğim canım babacığıma kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar Günü'nü kutlarım. *Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

*Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum...

*Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Bir günümde değil her günümdesin...

*Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir...

*Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan Allah da senin mutluluk ışığını söndürür. Seni, seviyorum babacığım, dünyanın en iyi babasının günü kutlu olsun...

* Her zaman söylemesem de biliyorum aslında babamın onu ne kadar çok sevdiğimi bildiğini.. Ve ben ne kadar karışık cümleler yazsam da hepsini deşifre edebileceğini. Çünkü o benim Babam...

* Sen güçlü bir çınar gibisin.. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim.. Çünkü bana hep güç verirsin.. Özel günün kutlu olsun.

* Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Canım, günün kutlu ve mutlu olsun!

* Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Seni seviyorum hayatımın anlamı...

* Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, özel günün kutlu olsun...

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Seni seven biricik kızın...

* Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.