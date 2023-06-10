e-okul VBS not girişleri ne zaman kapanıyor? e-okul VBS sistemi kapandı mı?

Okulların yaz tatili sürecine girmesine günler kaldı. 2022-2023 eğitim dönemini tamamlayacak olan öğrenciler, e-Okul not girişi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor. Peki, e-okul VBS sistemi kapandı mı, not girişleri ne zaman kapanıyor?

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Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-okul sistemiyle ilgili araştırmalar da başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü son bulacak. Yazılı ve sözlü sınavlardan alacakları notları merak eden öğrenciler, e-okul üzerinden kontrollerini gerçekleştiriyor. Peki, e-okul VBS sistemi kapandı mı, not girişleri ne zaman kapanıyor?

Yazılı sınav notlarının yanı sıra, sözlü ve performans ödevlerinden aldıkları notlar, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri de e-okul MEB VBS üzerinden takip edilebiliyor.

E okul ne zaman kapanıyor?

Not girişinin sona ermesi, e- Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e Okul karne gününe kadar açık kalacak.

E OKUL VBS girişi nasıl yapılır?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.