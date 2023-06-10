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Galatasaray'da tarihi değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi! 2 yıla indirildi

Galatasaray'da tarihi değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi! 2 yıla indirildi

Galatasaray'da başkanlık süresinin 3 yıldan 2 yıla indirilmesi ve ibraya ilişkin bağlantılı maddelerde öngörülen değişiklikler olmak üzere toplam 11 madde ve ilgili bentlerin değişimi oy çokluğuyla kabul edildi.

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Galatasaray Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Tüzük’ün 1, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 59, 60, 87, 95, 96, 100, 113, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ve G1 maddelerinin değiştirilmesi ile 26A maddesinin Tüzük’e eklenmesine ilişkin tüzük tadili tasarısı görüşüldü.

Buna göre Galatasaray'da başkanlık süresinin 2 yıla indirilmesi ve yönetim ibralarına ilişkin maddelerdeki değişikliklerle birlikte diğer maddeler kabul edildi.

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün sizlerin önlerine tüzük değişikliği için bazı öneriler getirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’da yapmak istediğimiz hava, yapmak istediğimiz sevgi ikliminin vücut bulduğu için sevinçliyim. Ben ve arkadaşlarım bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Duygusal bir durumdayım. Şundan emin olun. Size ne söz verdiysek, ne vaat ettiysek, hepsini harfi harfine yerine getireceğiz. Ben ve arkadaşlarım buna ant içtik. Size mahcup olmamak için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Faaliyetlerimizin meyvelerini inşallah bu sene toplayacağız. Bugüne kadar bize verdiğiniz desteği ne olur sürdürün. Biz sizden kuvvet ve cesaret alıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulu ekibim adına teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.

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