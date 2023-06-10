2023 YKS sınav bina yöneticisi ücreti kaç para 2023, ne zaman ödenir?

Lise son sınıf öğrencileri 17-18 Haziran tarihleri arasında 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavlarına girecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler ise YKS sınav bina yöneticisi nasıl olunur, nereye başvuru yapılır sorularına yanıt arıyor. Peki YKS sınav bina yöneticisi başvurusu nasıl yapılır?

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2023 yılında gerçekleşecek ÖSYM ve MEB sınavlarında görevlilerin alacakları ücret araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının Ocak-Haziran dönemi için emeklilere ve memurlara yüzde 30 zam yapılacağını duyurması üzerine 2023 MEB sınav görevi ücretleri de bu oranlara göre yeniden hesaplandı.

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM tarafından organize edilen YKS’de görev alacak gözetmenler belirlenen tutarda ücretlerini alarak ek gelir elde etmiş olacak

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.