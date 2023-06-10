Stefan Kuntz, Şampiyonlar Ligi Finali'nin Teknik Gözlemci Heyeti'nde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu akşam Manchester City ve Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında UEFA Teknik Gözlemci Heyeti’nde yer alacak.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu akşam Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçını değerlendirecek UEFA Teknik Gözlemci Heyeti'nde yer alacak.

Alman teknik direktör, Avrupa'nın seçkin futbol adamlarının da aralarında olduğu heyet ile birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.

UEFA Teknik Gözlemcileri, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında görev alıyor, müsabakaları, oyuncuları teknik ve taktik açılardan değerlendirip, çeşitli raporlar hazırlıyor.