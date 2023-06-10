Uluslararası bisiklet yarışı Road Race Kırıkkale başladı

KIRIKKALE'de organize edilen "Road Race Kırıkkale 2.2 UCI" bisiklet yarışı, Elit Erkekler 142 kilometre etabıyla başladı.

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Kırıkkale Valiliği himayelerinde Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Road Race Kırıkkale 2.2 UCI" bisiklet yarışı için sporcular, Millet Bahçesi önünde hazır bulundu. "Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen yarışmada, 14 takımda 72 sporcu, 142 kilometrelik parkurda pedal çevirmeye başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Katılımcıların memnuniyetinden bahseden Tekbıyıkoğlu, "Geçen sene Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvasından sonraki en önemli yarışlardan bir tanesi Kırıkkale'de oldu. Kırıkkale ili olarak bunu layıkıyla yaptığımız için bütün sporcu arkadaşlar ve takımlar yarışmalar sırasında ve yarışmalardan sonra bize geri dönüş yaptılar ve 'Bu işi çok iyi başardınız, çok iyi oldu, memnuniyetimiz çok yüksek, gittiğimiz yerde de biz bundan bahsedeceğiz' dediler" diye konuştu.

"Kırıkkale'mizin doğal ve kültürel varlıklarını yansıtmış olacağız"

100'ün üzerinde sporcunun yarışacağını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bunun bir üst basamağı olan UCI'ın uluslararası bisiklet birliğinin organize ettiği uluslararası bir yarışa ve olimpik pedalların yarışacağı organizasyona ilimiz ev sahipliği yapacak. 6 yabancı takıma ev sahipliği yapıyoruz. 100'ün üzerinde de sporcu yarışacak. Kırıkkale takımı da bu organizasyonun içerisinde. Bir il ne kadar uluslararası organizasyonlar yapıyorsa aslında o kadarda mütekamil gelişen kabiliyetli bir il demektir. Kırıkkale'mizin doğal ve kültürel varlıklarını da burada yansıtmış olacağız" dedi.

Organizasyonda, saat 15.00'te 'Genç erkekler' 100 kilometre, pazar günü de 'Elit erkekler' 164 kilometre ve 'Genç erkekler' 116 kilometre yol yarışları koşulacak.