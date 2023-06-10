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CHP'li Eren Erdem yaptırdığı anket yeniden gündem oldu Erdoğan'ın karşısına konulan kutu kola yüzde 48 oy aldı

CHP'li Eren Erdem yaptırdığı anket yeniden gündem oldu Erdoğan'ın karşısına konulan kutu kola yüzde 48 oy aldı

Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair iddialı söylemleriyle öne çıkan CHP'li Eren Erdem yine çuvalladı. Erdem'in, seçim öncesi toplumun Erdoğan'a tepkisini ölçmek karşısına kutu kolayı koyarak yaptırdığı anket sonuçları yeniden gündem oldu. O ankette kutu kola yüzde 48.7, Erdoğan yüzde 35 oy aldı.

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CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in seçimden önce yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada çokça konuşulan videoda eski CHP'li milletvekili Erdem şöyle diyor:

"Ben bir araştırmayı bizzat yaptırdım. 2400 denekli araştırmaydı. Erdoğan’ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? sorusunda kutu Kola %48.7 çıktı. Yaptırdım efendim para verdim yaptırdım. Toplumun tepkisini ölçüyorum."

Erdem, ayrıca "Peki o 48.7 çıktı da Tayyip kaç çıktı biliyor musunuz? 35 çıktı. Kararsızlar bölümünde vatandaşlar diyor ki o kadar da değil Tayyip'e vermem ama kutuya da vermem diyor." diye konuştu.

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu ilk turda 44.88 oy alırken ikinci turda 47,84'te kaldı.

Bu paylaşım, sosyal medyada "Kılıçdaroğlu kutu kola kadar oy alamadı mı diyorsun" diyerek gündem oldu.

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