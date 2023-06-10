BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uludağ'da 10 gün önce kaybolan adamın gelininden şok iddia!

Uludağ'da 10 gün önce kaybolan adamın gelininden şok iddia!

Bursa’da 10 gün önce gezmek ve ot toplamak için Uludağ'a çıkan 74 yaşındaki Kadir Fidan’ın gelini, kayınpederinin ot toplamaya değil, iki kişiyle define aramaya gittiğini iddia etti.

Abone ol

Yaşlı adamdan 10 gündür haber alınmaması sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin ardından polis ekipleri de alarma geçti.

Uludağ’ın Kaplıkaya Mevkisi'ne iddiaya göre, ot toplamak için iki arkadaşıyla çıkan ve kaybolan 74 yaşındaki Kadir Fidan’dan 10 gündür haber alınamıyor. Olayla ilgili hem polis hem de arama kurtarma ekipleri çalışırken, yaşlı adamın gelini ortaya bir iddia attı.

Mehtap Fidan, “Babam bana kaybolmadan birkaç gün önce iki arkadaşla tanıştığını ve bu kişilerin güvenilir olduğunu söyledi. Uludağ’da bir mağaranın bulunduğunu ve orada define olduğundan bahsetti. Oradaki defineyi çıkartıp eşime dükkan açacağını söylemişti. Ben de babamın yaşlılığından dolayı böyle konuştuğunu düşündüm. Fakat gidiş o gidiş. Halen haber alamıyoruzgitti. Ben kayınpederimin öldüyse bile cenazesini almak istiyorum” diye konuştu.

Konuyla yakından ilgilenen polis ekiplerinin soruşturması titizlikle devam ederken, yaklaşık 50 arama-kurtarma ekibi de adamın bulunması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2023 AÖF güncel sınav takvimi
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2023 AÖF güncel sınav takvimi
Türkiye Kupası'nda final maçı yarın yapılacak
Türkiye Kupası'nda final maçı yarın yapılacak
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
İzmir'de beton mikseri, metro inşaat alanına uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de beton mikseri, metro inşaat alanına uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli oluyor! Şampiyonlar Ligi final maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli oluyor! Şampiyonlar Ligi final maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Mersin'de sahipsiz kangal köpeği, yaşlı kadını yaraladı
Mersin'de sahipsiz kangal köpeği, yaşlı kadını yaraladı
Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurduktan sonra Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
Eski bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurduktan sonra Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
Yurtta hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılı hava raporu
Yurtta hava durumu nasıl olacak? İşte ayrıntılı hava raporu
LGS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra açıklanır?
LGS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra açıklanır?
Adana'da sokak ortasında tartıştığı amcasını öldürdü
Adana'da sokak ortasında tartıştığı amcasını öldürdü