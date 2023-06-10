MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ilk fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na atanan eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni görevindeki makam odasından ilk fotoğraf paylaşıldı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'dan boşalan MİT Başkanlığı koltuğuna İbrahim Kalın getirilmişti.
MİT'in internet sitesindeki 'MİT Başkanı' bölümü güncellendi ve Kalın'ın makam odasından ilk görsel paylaşılarak, sitede Kalın'ın özgeçmişine yer verildi.