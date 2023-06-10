Can Ataklı'nın Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili iddiasına yalanlama

Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını, görevine ise bu ameliyatın ardından devam edip etmeyeceğinin belli olacağını ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiayı yalanladı.

Abone ol

CHP'ye yakın gazetecilerden Can Ataklı, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını ileri sürdü.

Doktorlarının en kısa zamanda Erdoğan'a bir operasyon yapılması gerektiğini söylediğini iddia eden Ataklı, iddiasını 'Erdoğan'ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini' ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ataklı'nın iftirasına cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ataklı'nın iddialarının kesinlikle doğru olmadığını ifade ederek asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.