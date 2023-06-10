BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  MEDYA

Can Ataklı'nın Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili iddiasına yalanlama

Can Ataklı'nın Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili iddiasına yalanlama

Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını, görevine ise bu ameliyatın ardından devam edip etmeyeceğinin belli olacağını ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiayı yalanladı.

Abone ol

CHP'ye yakın gazetecilerden Can Ataklı, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir ameliyata hazırlandığını ileri sürdü.

Doktorlarının en kısa zamanda Erdoğan'a bir operasyon yapılması gerektiğini söylediğini iddia eden Ataklı, iddiasını 'Erdoğan'ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini' ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ataklı'nın iftirasına cevap
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ataklı'nın iddialarının kesinlikle doğru olmadığını ifade ederek asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalyan özel kuvvetleri, kaçak göçmenlerin alıkoyduğu Türk gemisini kurtardı
İtalyan özel kuvvetleri, kaçak göçmenlerin alıkoyduğu Türk gemisini kurtardı
Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk hayatını kaybetti
Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk hayatını kaybetti
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Erzurum’da sürücü duvara çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum’da sürücü duvara çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
ABD'li Bilim insanı denizaltında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
ABD'li Bilim insanı denizaltında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti
Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti
Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmanın ardından kavga çıktı
Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmanın ardından kavga çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması
Carlos Alcaraz'ı eleyen Novak Djokovic, Fransa Açık'ta finalde
Carlos Alcaraz'ı eleyen Novak Djokovic, Fransa Açık'ta finalde
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "guguk kuşu" göndermesi
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "guguk kuşu" göndermesi