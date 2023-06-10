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Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmanın ardından kavga çıktı

Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşmanın ardından kavga çıktı

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Anadolu Efes, müsabakadan 87-78 galip ayrılarak finale yükseldi. Müsabaka sonu ise gerginlik hat safhaya yükseldi.

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Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maç, Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynandı.

Maç sonrası kavga çıktı

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan ve lacivert-beyazlıların 87-78 kazandığı müsabakanın ardından salonda kavga çıktı.

Maçın son bölümünde tribünlerden Fenerbahçeli yöneticilerle atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü. Anadolu Efes Baş antrenörü Ergin Ataman parkeden ayrılırken, Fenerbahçeli yöneticilerle sözlü atışma yaşadı.

Ataman'ın parkeden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerle tribünler arasında da tartışma çıktı.

Güvenlik güçleri kavgayı zor ayırdı

Birkaç kez her iki taraftan da saldırı teşebbüsü yaşanmasına karşın güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı.

Fenerbahçeli yöneticilerin sahadan ayrılmasının ardından gerginlik sona erdi.

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