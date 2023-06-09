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Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "guguk kuşu" göndermesi

Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "guguk kuşu" göndermesi

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın açıklamalarını "Guguk kuşu'nun pişkinliği hayranlık verici" ifadeleriyle eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 12. yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tüm eleştirilere ve istifa çağrılarına rağmen, "Erdoğan'a ilk kez yenilgiyi tattırdık" sözlerini sarfetti.

Sözcü TV'nin canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın yaşadığı yenilgiyi gelen sorulara rağmen bir başarı olarak sunmakta ısrar etti.

Yılmaz Özdil'den "Guguk kuşu" göndermesi

Kılıçdaroğlu'nun bu algıda ısrarcılığı, muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'i de çileden çıkardı.

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı:

"Guguk kuşu'nun pişkinliği hayranlık verici"

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