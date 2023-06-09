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NATO'dan Rusya'nın AKKA'dan çekilmesine kınama

NATO'dan Rusya'nın AKKA'dan çekilmesine kınama

NATO, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesini kınadığını duyurdu.

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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın uzun yıllardır anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerine uymadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararı, Avrupa-Atlantik güvenliğini sistematik olarak baltalayan bir dizi eylemin sonuncusudur." denildi.

"Rusya'yı defalarca antlaşmaya uymaya çağırdık" denilen açıklamada, "Rusya yapıcı bir şekilde devreye girmedi ve tam uyum yönünde adımlar atmadı. Müttefikler, Rusya'yı taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmeye ve geri çekilmesinden önce kalan süreyi kararını yeniden gözden geçirmek için kullanmaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalandı

Açıklamada, müttefiklerin konvansiyonel silah kontrolüne olan taahhüdünün yinelendiği belirtilerek, "Müttefikler, Rusya'nın AKKA Antlaşması'ndan çekilmesinin sonuçları ve bunun İttifak'ın güvenliği üzerindeki etkisi konusunda danışmaya devam edecekler." değerlendirmesi yapıldı.

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.

Rusya, 2015'te AKKA'daki katılımını durdurma kararı almıştı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKKA'nın feshedilmesine yönelik süreci geçen ay başlatmıştı.

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