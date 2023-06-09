BETİMAR Anketi: Meral Akşener İYİ Parti Başkanlığı görevine devam etmeli mi?

Seçim sonuçlarını bilen BETİMAR Araştırma’nın anketine göre seçmen Meral Akşener'in İYİ Parti lideri olmaya devam etmesini istiyor.

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14 Mayıs ve 28 Mayıs Seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden araştırma şirketi Betimar, bu kez de vatandaşa "Sizce Meral Akşener İYİ Parti Başkanlığı görevine devam etmeli mi?" sorusunu yöneltti.

Ankete katılan ve seçimlerde CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisine oy vermiş seçmenlerin yüzde 80'i Akşener'in görevine devam etmesinden yana oy kullandı.