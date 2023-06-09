Çin ile ABD arasında yeni bir gerginlik daha: "Gelişmiş" mi "gelişmekte olan" mı?

Çin, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin, Çin'in gelişmekte olan ülke statüsüne son verilmesine ilişkin yasa teklifini onaylamasına tepki gösterdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, kalkınmadaki başarısını takdir ettiği için değil kalkınmasını engellemek için Çin'i "gelişmiş ülke" olarak tanımlamak istediğini savundu.

Çin'in "dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi" olarak statüsünün olgularla ve uluslararası hukukça teyit edildiğini, bunun ABD Kongresi'nin çıkardığı bir yasayla silinip gitmeyeceğini vurgulayan Sözcü Vang, "Çin'in gelişmekte olan ülke olup olmadığına ABD karar verecek değil." dedi.

Vang, ABD'de bazı kanun yapıcıların Çin'in söz konusu statüsünü uluslararası yükümlülüklerden kurtulmak için kullandığına dair kaygı taşıdıklarını, ancak bunun tamamıyla yersiz olduğunu belirterek, "Çin, küresel ekonomik büyümeye, Birleşmiş Milletler genel bütçesine ve barışı koruma görevlerine gelişmiş ülkelerin büyük bölümünden daha fazla katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Çin'in "gelişmekte olan ülke" olarak sahip olduğu meşru haklardan ABD Kongresi'ndeki birkaç siyasetçi "öyle istiyor" diye mahrum bırakılamayacağının altını çizen Vang, şöyle konuştu:

"ABD ne Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünü reddedebilir ne de ulusun yeniden canlanmaya doğru ilerleyişini durdurabilir. Çin'e 'gelişmiş ülke' yaftası yapıştırmanın yollarını aramaktansa kendisinin 'zorba hegemon' yaftasından nasıl kurtulacağına kafa yormalıdır."

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, dün, Çin'in bazı uluslararası örgütlerdeki "gelişmekte olan ülke" statüsünün sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısına onay vermişti.