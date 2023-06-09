BIST 5.625
DOLAR 23,35
EURO 25,19
ALTIN 1.473,32
HABER /  DÜNYA

Çin ile ABD arasında yeni bir gerginlik daha: "Gelişmiş" mi "gelişmekte olan" mı?

Çin ile ABD arasında yeni bir gerginlik daha: "Gelişmiş" mi "gelişmekte olan" mı?

Çin, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin, Çin'in gelişmekte olan ülke statüsüne son verilmesine ilişkin yasa teklifini onaylamasına tepki gösterdi.

Abone ol

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, kalkınmadaki başarısını takdir ettiği için değil kalkınmasını engellemek için Çin'i "gelişmiş ülke" olarak tanımlamak istediğini savundu.

Çin'in "dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi" olarak statüsünün olgularla ve uluslararası hukukça teyit edildiğini, bunun ABD Kongresi'nin çıkardığı bir yasayla silinip gitmeyeceğini vurgulayan Sözcü Vang, "Çin'in gelişmekte olan ülke olup olmadığına ABD karar verecek değil." dedi.

Vang, ABD'de bazı kanun yapıcıların Çin'in söz konusu statüsünü uluslararası yükümlülüklerden kurtulmak için kullandığına dair kaygı taşıdıklarını, ancak bunun tamamıyla yersiz olduğunu belirterek, "Çin, küresel ekonomik büyümeye, Birleşmiş Milletler genel bütçesine ve barışı koruma görevlerine gelişmiş ülkelerin büyük bölümünden daha fazla katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Çin'in "gelişmekte olan ülke" olarak sahip olduğu meşru haklardan ABD Kongresi'ndeki birkaç siyasetçi "öyle istiyor" diye mahrum bırakılamayacağının altını çizen Vang, şöyle konuştu:

"ABD ne Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünü reddedebilir ne de ulusun yeniden canlanmaya doğru ilerleyişini durdurabilir. Çin'e 'gelişmiş ülke' yaftası yapıştırmanın yollarını aramaktansa kendisinin 'zorba hegemon' yaftasından nasıl kurtulacağına kafa yormalıdır."

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, dün, Çin'in bazı uluslararası örgütlerdeki "gelişmekte olan ülke" statüsünün sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısına onay vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
En son bisikletiyle görülmüştü... 26 gündür kayıp adam korkunç halde bulundu
En son bisikletiyle görülmüştü... 26 gündür kayıp adam korkunç halde bulundu
Ümit Milli Takım'ın Azerbaycan ve Bosna Hersek maçları aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Takım'ın Azerbaycan ve Bosna Hersek maçları aday kadrosu açıklandı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
T3 Vakfının kurduğu Bilim Bakü 1. yılını kutluyor
T3 Vakfının kurduğu Bilim Bakü 1. yılını kutluyor
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Sudan, çözüm masasında Türkiye'yi görmek istiyor
Sudan, çözüm masasında Türkiye'yi görmek istiyor
Seçim sonrası çarpıcı analiz! KONDA duyurdu: AK Parti’nin oyları azaldı ama seçmen ittifakta kaldı
Seçim sonrası çarpıcı analiz! KONDA duyurdu: AK Parti’nin oyları azaldı ama seçmen ittifakta kaldı
Alanya’nın en büyük merkezi laboratuvarının temeli atıldı
Alanya’nın en büyük merkezi laboratuvarının temeli atıldı
Elazığ'da çiftçilere 1 milyon lira değerinde yüzde 100 hibeli makine desteği
Elazığ'da çiftçilere 1 milyon lira değerinde yüzde 100 hibeli makine desteği
Uzmanlar mevsim sıcaklarına karşı uyardı!
Uzmanlar mevsim sıcaklarına karşı uyardı!
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti