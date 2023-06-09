Alanya’nın en büyük merkezi laboratuvarının temeli atıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Cikcilli Yerleşkesinde Faika Hacıkadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarı için temel atma töreni düzenlendi.

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Cikcilli Yerleşkesine Alanya’nın en büyük merkezi araştırma laboratuvarını kurmak için temel atma töreni düzenlendi. Merhume Faika Hacıkadiroğlu’nun anısını yaşatmak için Hayırsever Hacıkadiroğlu Ailesi’nin desteği ile ALKÜ Faika Hacıkadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın temeli atıldı.

Temel atma törenine; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Hayırsever Hüseyin Hacıkadiroğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, rektör yardımcıları, dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı. Cikcilli Yerleşkesinin ilk binası olma özelliği taşıyan Faika Hacıkadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarı tamamlandığında akademiye, bilime ve bilimsel çalışmalara ışık tutacak. Merkez, 2.300 metrekare kapalı alana sahip olacak ve 3 kat olarak inşa edilecek. Laboratuvar binasında 25 adet laboratuvar yer alacak.

Rektör Kalan: “Modern ve donanımlı bir tesis olacak”

Temel atma töreninin ALKÜ’nün büyüme ve gelişme stratejisinde önemli bir kilometre taşını temsil ettiğini belirten Rektör Kalan, “Bu anlamlı törende, merhume Faika Hacıkadiroğlu'nun hayalini gerçekleştirmek için Hayırsever Hacıkadiroğlu Ailesi’nin desteklerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. ALKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı binasının temelini, Hacıkadiroğlu ailesinin cömert bağışları sayesinde yapacağız. Onların destekleri, üniversitemizin bilimsel araştırmalarını ve akademik faaliyetlerini ileriye taşıyacak önemli bir adımdır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı binası, üniversitemizin bilimsel araştırmalarına ve inovasyon çalışmalarına ev sahipliği yapacak modern ve donanımlı bir tesis olacak” dedi.

“Alanya dışında yapılan tüm analizler merkezde yapılacak”

Faika Hacıkadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın önemli bir özelliğine de değinen Rektör Kalan, “Alanya dışında yapılması gereken tüm analizler ve testler, merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte artık Alanya’da yapılacak. Bu sayede Alanya bölgesinde; sağlık, turizm, tarım gibi sektörlerin analiz işlemleri daha hızlı ve koordinasyonlu sonuçlanarak, sektörlerin yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılacak ve zamandan tasarruf sağlanacaktır. Laboratuvarlarımız, ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış olacak ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde işletilecektir. Merhum Faika Hacıkadiroğlu’nun adını yaşatacağımız Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası, üniversitemizin bilimsel etkinliklerini daha da güçlendirecek ve ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir yer olması için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Cikcilli yerleşkesinin geleceği

“ALKÜ Cikcilli Yerleşkesi içerisinde birçok bina ve sosyal yaşam alanı da yer alıyor.” diyen Rektör Kalan, “Bunlar arasında Tıp Fakültesi, Üniversite Hastanesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Merkezi Sınıflar, Rektörlük, Kongre ve Kültür Merkezi, Merkezi Kütüphane, Yemekhane, Cami, Amfi Tiyatro ve Çarşılar yer alacak. Bu tesisler, eğitim, araştırma ve sosyal etkinlikler için ihtiyaç duyulan modern ve donanımlı hizmet alanlarını bizlere sağlayacaktır. Yerleşkemiz tamamlandığında başta sağlık ve spor alanları olmak üzere pek çok alanda tesisin bulunduğu bir eğitim ve bilim merkezi olacaktır. Bu anlamıyla Türkiye’de ilk olan sağlık ve spor kampüsümüzü Alanya’ya kazandıracağız” dedi.

Konuşmasının son bölümünde Rektör Kalan, “Bu hayalimizi gerçekleştirmede bizlere her daim destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Hayırsever Hacıkadiroğlu Ailesi’ne ve bu projede emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.

“Kardeşimin adı ALKÜ’de yaşayacak”

Açılışta konuşan Hayırsever Hüseyin Hacıkadiroğlu da, “Kız kardeşim her zaman eğitime bir katkıda bulunmak isterdi. Kısmet bugüneymiş. Biz ailesi olarak bugün bunu gerçekleştimiş olmaktan ve bilime katkıda bulunacak olmamızdan dolayı ailecek çok mutluyuz. Buna vesile olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Erkem Kalan ve tüm üniversite görevlilerine çok teşekkür ederim. Kardeşimizin adı artık sonsuza kadar Alanya’da yaşayacak. Faika Hacıkadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Alanya’mıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi. Konuşmaların ardından dua edilerek Hayırsever Hacıkadiroğlu Ailesi’nin bireyleri, protokolle birlikte Merkezi Araştırma Laboratuvarın temeli atıldı.

Aralarında deney hayvanları laboratuvarı, su analizi, toprak analizi, gıda analizi, enstrümantal analiz, kozmetoloji, histopatoloji, hücre kültürü, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, moleküler patoloji, nanobiyoteknoloji ve elektron mikroskopi gibi laboratuvarlar yer alacak.