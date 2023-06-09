Oryantiring U-14 Türkiye Şampiyonası Amasya’da başladı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Oryantiring U-14 Türkiye Şampiyonası Amasya’nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda başladı. Organizasyona 25 ilden 69 kulübü ve 720 sporcu katıldı.

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6 Şubat’taki depremlerin vurduğu illerden Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen sporcular da şampiyonada mücadele etti. Osmaniye’den Zümra Bilaloğlu (14) ve Berkay Arabacı (14), birinci olarak madalyalarını Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu’nun elinden aldı.

Şampiyona için mezuniyet programına katılmadığını belirten 8. Sınıf öğrencisi Zümra Bilaloğlu, “Bu yıl LGS’ye katıldım. İyi yaptığımı düşünüyorum. Mezuniyete gitmedim. Burada birinci oldum. Çok mutluyum” dedi. Yarışmanın zorlu geçtiğini anlatan Berkay Arabacı ise, “Yarışmada zorlandığım hedefler vardı. Mesela dağ başına hedefler koymuşlardı” diye konuştu.

Dereceye giren sporculara plaket ve teşekkür belgesi verildiği yarışmanın ilk günkü etabına Amasya Oryantiring Yarışma Koordinatörü ve MHK Üyesi Emrah Torun, Amasya İl Gençlik Spor Müdürü Haşim Murat Öztürk ile Taşova Gençlik ve Spor Müdürü Sercan Şenel de katıldı. Şampiyona 11 Haziran’da sona erecek.