Müthiş anket! CHP genel başkanı kim olmalı? Seçim sonuçlarını bilen BETİMAR açıkladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, BETİMAR Araştırma'nın 'CHP Genel Başkanı kim olmalı' başlıklı anketini canlı yayında değerlendiriyor.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından kazan kaynamaya başladı. CHP Genel Başkanlığı koltuğuna ‘değişim’ mesajı ile göz diken Ekrem İmamoğlu ve koltuktan kalkmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu arasında adeta gizli bir savaş yaşanıyor. Koltuk kapmaca oyununa dönen CHP genel başkanlığı için kulislerde ilginç bilgiler dolaşırken hem 14 Mayıs, hem de 28 Mayıs seçimlerini müthiş bir isabetle tutturan anket firması ve BETİMAR, bu kez de ‘CHP Genel Başkanı kim olmalı’ başlıklı bir anket yayınladı. Ankette oldukça sürpriz isimler yer alırken Muharrem İnce detayı göze çarpıyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu konuyu ve gündemin diğer önemli maddelerini canlı yayında değerlendiriyor.