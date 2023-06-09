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Yasin Yıldız kimdir, aslen nereli? Milli Saraylar İdaresi Başkanı oldu

Yasin Yıldız kimdir, aslen nereli? Milli Saraylar İdaresi Başkanı oldu

9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na; Yasin Yıldız atandı. Bu gelişme sonrasında Yasin Yıldız'ın hayatı merak edildi. İstanbul doğumlu Yasin Yıldız, 1978 doğumlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Yasin Yıldız evli mi, eşi kimdir?

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9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na; Yasin Yıldız getirildi. Peki kimdir Yasin Yıldız, aslen nereli, kaç yaşında? Yasin Yıldız evli mi? 

Yasin Yıldız kimdir?

1978 İstanbul doğumlu, İlk ve Orta Öğrenimini Üsküdar'da yaptı, Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamladı. Aynı Üniversite'de yüksek lisans derecesini "Türkiye'de İnternet Gazeteciliği'nin Toplumsal Etkileri" adlı teziyle aldı. Mezuniyet sonrası özel televizyonlarda muhabir, editör ve yapımcı olarak çalıştı.

2000 - 2003 yılları arasında İngiltere'de University Of East Anglia'da İşletme Yönetimi alanında Master Eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde doktorasını yaptı. Sivil Toplum kuruluşlarının faaliyetlerine yoğun şekilde katılan Yasin Yıldız, İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı (ISEGEV) ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TURİNG) üyesidir. 2003 yılında Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nda Müşavir olarak göreve başladı. Daha sonra 4 yıl süre ile İletişim Koordinatörü unvanıyla görev yaptıktan sonra 09 Eylül 2009'da Milli Saraylar Daire Başkanı oldu. 19 Aralık 2011 tarihinde ise TBMM Genel Sekreter Yardımcısı (Milli Saraylar) olarak atandı. Dr. Yıldız 2018 tarihinden bugüne Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Çok iyi derece İngilizce bilen Yasin Yıldız, evli ve bir çocuk babasıdır.

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