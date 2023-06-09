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e-Devlet'ten çalındı! Türkiye'de 82 milyonun e-Devlet verileri internete sızdırıldı!

e-Devlet'ten çalındı! Türkiye'de 82 milyonun e-Devlet verileri internete sızdırıldı!

TÜRKİYE'de yaşayan milyonlarca kişinin vatandaşlık numarasından, tapu bilgilerine kadar kişisel tüm bilgilerinin yer aldığı platform olan e-Devlet'teki bilgiler sızdırıldı. Sızıntı nasıl oldu? e-Devlet hacklendi mi?

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Türkiye'de milyonlarca kişinin vatandaşlık numarasından, tapu bilgilerine kadar kişisel tüm bilgilerinin yer aldığı platform olan e-Devlet'teki bilgiler sızdırıldı.  Halktv’de yer alan bilgilere göre, e-devlet verileri internete düştü.

Her türlü bilgi sızdırıldı

'S**Paneli.Org' isimli bir sitede sorgulama yapılarak kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabiliyor.

Bu sitede Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tutun da devletin önemli kurumundaki pek çok siyasinin bilgisi de yer alıyor.

Ücret karşılığında satılan bilgiler de var

Bu bilgilere ücretsiz üyelik karşılığı ulaşılırken tapu ve diğer özel bilgiler için ise site ücretli üyelik isteniyor. Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, "Yakın zaman önce YSK'nın verileri hacklendi. Yine Yemeksepeti'nde milyonlarca kişinin verileri hacklendi. Kimi durumlarda da kurumlar hacklendiklerinin farkına varamıyor. Bu bilgiler elde eden kişiler, bu verileri bir araya getirerek ya satıyor ya da kazanç amaçlı kullanıyor" dedi.

Bilgileri sızanlar için sıkıntı büyük

Sansar görüşünün devamında "Burada bilgileri yer alanlar için büyük sıkıntı oluşabilir. Örneğin, bir düşmanınız varsa adresinizi bulur. Sizin adınıza bir yerlere ihbarda bulunulabilir. Yine sizin adınıza alışveriş yapılabilir" diye konuştu.

Telefon dolandırıcıları için nimet!

Füsun Sarp Nebil, "Kişisel veriler çok önemli, her türlü şey yapabilirler. Bir kere telefon dolandırıcılarının en başta kullandığı veriler bunlar" bilgilerini aktardı. 

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