BIST 5.587
DOLAR 23,36
EURO 25,23
ALTIN 1.476,02
HABER /  EKONOMİ

LGS'den çıkan uçağa atladı! LGS sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış

LGS'den çıkan uçağa atladı! LGS sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış

Enuygun.com verilerine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışları yüzde 120 arttı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LGS sınavı 4 Haziran'da sona erdi. Çocukları sınava giren velilerin büyük bir kısmı sınavın ardından seyahat planlarını gerçekleştirmeye başladı.

Enuygun.com'un verileri sınavın hemen sonrasındaki 5-7 Haziran aralığında sınava giren yaş grubunun uçak bileti satışlarının bir önceki ayın aynı döneme göre yüzde 120 arttığını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, genelde her sınav döneminin ardından turizm hareketliliği yaşandığını belirterek, "Bu durumda seyahat etmenin dinlenmek ve yenilenmek için bir fırsat olmasının etkili olduğunu düşünüyorum.

Veliler, tatile çıkmayı yıl boyu okul-kurs-ev üçgeninde yoğun bir şekilde çaba harcayan çocuklarının yeni rutinlerine uyum sağlamadan önce dinlenebilmeleri için bir fırsat olarak görüyor. Bu sayede de her sınav sonrasında sınava giren yaş grubunun olduğu satışlarda artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde Antalya, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana'nın ilk 5'te olduğunu, yurt dışında ise en çok uçak bileti alınan destinasyonların Belgrad, Bakü, Kahire, Düsseldorf ve Tiflis olduğunu aktaran Özkan, "Yurt dışı satışlarımıza baktığımızda vizesiz ya da kapıda vize seçeneği sunan yerlerin öne çıktığını görüyoruz.

Vize işlemleriyle uğraşmaya gerek olmadan seyahat edilebildiği için bu destinasyonların daha çok tercih edildiğini düşünüyorum. Burada Düsseldorf ise bir istisna." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanya'da tatil yaptığı otelde dans ederken öldü!
Alanya'da tatil yaptığı otelde dans ederken öldü!
Katar'daki Türk Okulu ilk mezunlarını verdi
Katar'daki Türk Okulu ilk mezunlarını verdi
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için taraftarlar İstanbul'a geliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için taraftarlar İstanbul'a geliyor
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Ağrı'da ihale operasyonu: HDP’li Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı!
Ağrı'da ihale operasyonu: HDP’li Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı!
AB'den Şengen vizesi açıklaması: Ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil
AB'den Şengen vizesi açıklaması: Ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil
Muhammed Yakut'un finansörü borsa vurguncusu Muhammet Nuri Ensari çıktı
Muhammed Yakut'un finansörü borsa vurguncusu Muhammet Nuri Ensari çıktı
Adliye memurları greve gitti, 1 milyona yakın dava ertelendi!
Adliye memurları greve gitti, 1 milyona yakın dava ertelendi!
Enver Başar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Enver Başar yeni görevi ne oldu?
Enver Başar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Enver Başar yeni görevi ne oldu?
Rusya'dan Japonya'ya tepki! Japon büyükelçi dışişlerine çağrıldı
Rusya'dan Japonya'ya tepki! Japon büyükelçi dışişlerine çağrıldı