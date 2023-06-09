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Giresunspor küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Giresunspor küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu

Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptıklarını söyledi.

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Yamak, düzenlediği basın toplantısında, içinde bulundukları durumdan dolayı taraftarlardan özür diledi. Süper Lig'den düştüklerini ve söyleyecek çok fazla söz olduğunu ancak devam eden bir süreç yaşandığını belirten Yamak, "Haksız olarak yaşadığımız, hakkımızın yenildiği, yarışma halinde değiştirilen kuralların olduğu bir sezonu geride bıraktık." dedi.

Asrın felaketinin yaşanması, Dünya Kupası nedeniyle lige 45 gün ara verilmesi, ayrıca seçimler nedeniyle verilen araları hatırlatan Yamak, tüm bunları diğer takımlar gibi kendilerini de etkilediğini söyledi.

Yamak, haklarını savunmak adına konuyla ilgili görüşlerini bir süredir ifade ettiklerini anımsatarak, TFF'ye bu konuda itiraz yaptıklarını vurguladı.

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