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Bahadır Yenişehirlioğlu'ne ne oldu kaza olayı nedir? Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, neden gündem oldu?

Bahadır Yenişehirlioğlu'ne ne oldu kaza olayı nedir? Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, neden gündem oldu?

Bugün bir çok yerde Bahadır Yenişehirlioğlu'nun adını görenler ne oldu, neden gündem oldu sorularına yanıt aramaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu ile kaza geçirdi. Kazan yapan büyükbaş hayvan TIR'ına çarpan Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu kaza yaptı, yaralandı. Bu haber sonrasında Bahadır Yenişehirlioğlu merak edildi. Kimdir Bahadır Yenişehirlioğlu, dizileri neler?

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş hayvan yüklü TIR, devrilerek yanmaya başladı. TIR'dan dağılan büyükbaş hayvanlardan birine çarpan otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili 61 yaşındaki Bahadır Yenişehirlioğlu ile oğlu 26 yaşındaki Muhammed Talha Yenişehirlioğlu yaralandı. Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa / Akhisar'da doğdu. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Manisa/Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur.

2017 - 2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.

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