Karne görüşleri ilkokul karnesine ne yazılır? 2. dönem 1.2.3.4 sınıf karne görüşleri

Karne görüşü örnekleri, karne dağıtımına kısa bir zaman kala öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Okullar bu sene 16 Haziran'da kapanıyor. Karnesini alan öğrenciler yaz tatiline girecek. Öğretmenleri ise karne yazma heyecanı sardı. Peki ilkokul karne görüşleri ne yazılır? 2. dönem 1.2.3.4 sınıf karne görüşleri

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Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı, milyonlarca öğrenci 16 Haziran'da karnesini alacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Öğrenciler tatil planları yaparken öğretmenler de karne görüşlerini araştırmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dönemin sona ermesiyle karne heyecanı yaşayacak. Öğretmenler ise yaz tatiline girmeden önce öğrencilerinin dönem değerlendirmesi yapacakları karne görüşlerini hazırlayacak.

1, 2, 3, VE 4. SINIFLAR İÇİN (İLKOKULLAR)

1- Başarı Düzeyi Yüksek Öğrenciler



Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim.

Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim.Teşekkür ederim. Disiplinli çalışması başarıyı getirdi. Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

“Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma.

Seni ve aileni tebrik ederim.”

2- Orta Düzeyde Başarı Gösteren Öğrenciler

Çalışma disiplinini artırmalı. Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli. Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır. Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.

Oyuna, TV – bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur. Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.

Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle…

Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum. Başarı grafiğinin artması dileğiyle…

Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin. ……. ve …….. derslerde biraz daha gayret göstermesi gerekli.

3- Başarısız Öğrenciler

Derslerinde …..ve…… sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi.

Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor. Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.

Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.

Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi. Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır. Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.

Karnesi kötü olan öğrenciye nasıl davranmak gerekir?

Karnesinde zayıf olan öğrencilere uygulanacak davranış biçimleri konusunda da uyarılarda bulunan Süyür, “Kişiselleştirme yapıp, karnesi zayıf gelen çocuğa, zayıf öğrenci muamelesi yapılmamalıdır.

Çocuğun sadece karnesi zayıftır, kişiliği değil, kişiliğine genelleme yapılması doğru değildir. Kişiliğine yönelik olumsuz davranışlarla karşılan çocuk yalnızca, ‘başarılıysam değerliyim ve yeterliyim, başarısız olursam kimse beni sevmeyecek’ gibi işlevsel olmayan gerçek dışı düşünceler geliştirebilir. Bu durum çocukta, özgüven eksikliğine ve dolayısıyla ikinci döneme de motivasyonu düşük başlamasına neden olabilir.