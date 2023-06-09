BIST 5.557
DOLAR 23,43
EURO 25,29
ALTIN 1.479,90
HABER /  GÜNCEL

İstanbul tepki çeken görüntü: Yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek telef etti!

İSTANBUL Kartal’da site otoparkından çıkan sürücü yerde yatan köpeği otomobili ile ezdi. Ezilen köpek telef olurken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında 7 Haziran Çarşamba Günü saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sitede ikamet eden Nihat D. isimli kişi otomobiliyle otoparktan çıktığı esnada yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi.

Nihat D., aracıyla manevra yapıp köpeği tekrar ezerek oradan uzaklaştı. Otomobil altında kalarak ezilen köpek telef oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri Nihat D.'yi gözaltına aldı.

Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker, "Köpeğimizin ismi Dursun'du. Yaklaşık 15 yıldır o sitede vatandaşlar tarafından bakımı yapılıyordu. Olay günü sitede yaşayan şahıs evinden çıkıyor otoparktaki aracına biniyor. Artık nasıl fark etmediyse o kısmı biz de anlayamadık. Köpeğin üzerinden araçla geçiyor. Yaşanılan konu gerçekten kötü bir durum. Yaşanan olay sonrası şahıs şikayet edildi. Şu an için savcılık olaya el koydu. Konu yargıya taşındı" dedi.

Köpeğin ezildiği anlar kamerada

Köpeğin otomobilin altında kalarak telef olduğu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otoparkta hareket eden otomobil sürücüsünün yerde yatan köpeğin üstünden aracıyla geçtiği, köpeğin çırpınmalarına rağmen otomobili ile geri geldiği ve tekrar köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunus Arıncı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yunus Arıncı görevi nedir?
Yunus Arıncı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yunus Arıncı görevi nedir?
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Karne görüşleri ilkokul karnesine ne yazılır? 2. dönem 1.2.3.4 sınıf karne görüşleri
Karne görüşleri ilkokul karnesine ne yazılır? 2. dönem 1.2.3.4 sınıf karne görüşleri
Gaziantep'te hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı
Gaziantep'te hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı
4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası bakın nerede bulundu
4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası bakın nerede bulundu
Burhan İşliyen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Burhan İşliyen Diyanet'te yeni görevi nedir?
Burhan İşliyen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Burhan İşliyen Diyanet'te yeni görevi nedir?
UNESCO Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti
UNESCO Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti
CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na şok danışman eş suçlaması!
CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na şok danışman eş suçlaması!