İstanbul tepki çeken görüntü: Yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek telef etti!

İSTANBUL Kartal’da site otoparkından çıkan sürücü yerde yatan köpeği otomobili ile ezdi. Ezilen köpek telef olurken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında 7 Haziran Çarşamba Günü saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sitede ikamet eden Nihat D. isimli kişi otomobiliyle otoparktan çıktığı esnada yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi.

Nihat D., aracıyla manevra yapıp köpeği tekrar ezerek oradan uzaklaştı. Otomobil altında kalarak ezilen köpek telef oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri Nihat D.'yi gözaltına aldı.

Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker, "Köpeğimizin ismi Dursun'du. Yaklaşık 15 yıldır o sitede vatandaşlar tarafından bakımı yapılıyordu. Olay günü sitede yaşayan şahıs evinden çıkıyor otoparktaki aracına biniyor. Artık nasıl fark etmediyse o kısmı biz de anlayamadık. Köpeğin üzerinden araçla geçiyor. Yaşanılan konu gerçekten kötü bir durum. Yaşanan olay sonrası şahıs şikayet edildi. Şu an için savcılık olaya el koydu. Konu yargıya taşındı" dedi.

Köpeğin ezildiği anlar kamerada

Köpeğin otomobilin altında kalarak telef olduğu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otoparkta hareket eden otomobil sürücüsünün yerde yatan köpeğin üstünden aracıyla geçtiği, köpeğin çırpınmalarına rağmen otomobili ile geri geldiği ve tekrar köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor.