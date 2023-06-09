Mahkeme salonu buz kesti! Pınar Damar'ın katilinden 'Adli Tıp' sorusuna şok cevap

Kayıp olarak aranırken Bağcılar'daki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 28 yaşındaki Pınar Damar'ı öldüren kuzeninin dini nikahlı eşi hakim karşısına çıktı. Pınar Damar’ın cenazesini almak için ailesiyle birlikte Adli Tıp Kurumu önünde beklerken gözaltına alınan sanık Metin Aydın, neden Adli Tıp Kurumu’na gittiği sorusuna "Adli Tıp Kurumu'nun önünde onu son bir kez görmek için bekliyordum" cevabını verdi.

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Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Aydın ile tarafların avukatları katıldı. Maktul Pınar Damar'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Sanık Aydın, savunmasında, Nurgül Damar ile 7 yıldır imam nikahlı yaşadığını belirterek, "Amcasının kızı Pınar'la da 5 yıldır birlikteydik." dedi. Bunun üzerine Damar'ın kız kardeşi Kezban Bahar Damar "Yalancı." diye bağırdı.

Aydın, Nurgül Damar'ın maktulle yaşadığı ilişkiyi bilmediğini dile getirerek, savunmasında şunları söyledi:

"Olaydan önceki gece Pınar, Nurgül ve ben birlikteydik. Olay günü sosyal medyaya baktım ve Pınar'ın Ahmet isminde yeni bir kişiyi eklediğini gördüm. Ahmet'in sosyal medyasında paylaştığı mekana bakmak istedim. Mekanda Ahmet ile Pınar'ın alkol aldığını gördüm. Pınar'ı aradım, 3-4 dakika sonra bana dönerek, kız kardeşi ve arkadaşıyla birlikte olduğunu söyledi. Ben de kendisine 'Ben senin nerede olduğunu biliyorum.' dedim. Bunun üzerine Pınar bana mahalleye gitmemi söyledi. Mekanın otoparkında bekledim, 20 dakika sonra çıktılar. Ben arabayla yaklaşınca Pınar arabama bindi. Midesinin ağrıdığını ve tuvaletinin geldiğini söyleyince aracı bir yere çektim."

"Git önce evdekini gönder"

Pınar Damar'ın araçta kendisine "Sen kimsin, bana hesap soruyorsun? Git önce evdekini gönder." şeklinde çıkıştığını ve küfür ettiğini öne süren sanık Aydın, olay gecesi yaşananları şöyle anlattı:

"Pınar, sarhoştu, bir saat dolaştık. Mahalleye dönüş yaptık. Bana küfür ederken, seyir halindeydim. Sinirlerime hakim olamadım, tokat attım. Tokat atmam üzerine daha da agresifleşti. Daha fazla hakaret etti. Bir anda boğazını sıktım. Baygınlık geçirdi. Çok düşük süratle gidiyordum. 5-10 dakika geçince alkolün etkisiyle uyuduğunu düşündüm. Uyandırmaya çalıştım. Aracı sağa çekince, kontrol ettim ve öldüğünü o an anladım."

Hakim: Tek elle mi boğdun?

Üye hakimin, "Arabayı kullanırken, nasıl boğdun? Tek elle mi boğdun?" sorusuna sanık Aydın, "Tek elimle önce sıktım. İki elimle sıkarken araba durmuştu. Kısa sürede nasıl olduğunu anlamadım. Sıkma eylemimin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Dünyam başıma yıkıldı. Çok sevdiğim bir insanı kaybettim. İstemeden oldu. Öldürme niyetim yoktu. Anlık sinirle oldu. Araçla oradan oraya dolandım. Sinirle eşyaları attım. Bilinçsiz şekilde Pınar'ı yol kenarına bıraktım." karşılığını verdi.

Mahkeme Başkanı'nın, Pınar Damar'ın yol kenarında bırakılmadığını söylemesi üzerine sanık Aydın, "Bilmiyorum, kendimde değildim." dedi.

Cinsel saldırı...

Başkan'ın, Damar'da bulunan cinsel saldırıya ait delillerin, sanıktan alınan örneklerle uyuştuğunu söylemesi üzerine Aydın, "Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Bu suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Sanık Aydın, Adli Tıp Kurumunda Damar'ın cenazesini beklemesine ilişkin de "Öldüğünü kabullenemediğim için son bir kez görmek için bekledim. Polisler gelip aldı." ifadelerini kullandı.

"Bu tür caniler serbest bırakılmasın"

Damar'ın babası Mustafa Damar, bu tür canilerin serbest bırakılmaması gerektiğini belirterek, sanıktan şikayetçi oldu.

Kezban Bahar Damar, kardeşi ile sanık arasında ilişki olmadığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Aralarında ağabey kardeş ilişkisi vardı. Benimle de aynıydı. Sanık eşiyle birlikte bize gelirdi. Sanık bize 'Siz benim kardeşimsiniz.' derdi. Ne olduysa o gün oldu. Olay günü, Pınar'a ulaşamayınca Nurgül ile Metin'i aradım. Metin, bilmiyormuş gibi davrandı. Sanık, Pınar'ın Ahmet ile görüştüğünü bildiği için Ahmet'i takibe almış. Metin ile beraber kayıp başvurusunda bulunduk."

Tanık Nurgül Damar, Metin Aydın ile 7 yıldır imam nikahıyla yaşadığını belirterek, "Pınar ile evlerimiz yakındı. Metin ile Pınar'ın ilişkisinden haberim yok. Hiçbir zaman böyle bir şeyden şüphelenmedim, kıskançlık yapmadım. Metin'in telefonunu şifreliydi, hiç karıştırmadım. Olay günü gece eve geldi, yattı." savunmasını yaptı.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 19 Temmuz 2022'de ağaçlık alanda ölü bulunan Pınar Damar'la ilgili ablası müşteki Kezban Bahar Damar tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanık Metin Aydın'ın gece saatlerinde aracıyla geldiği yere maktulün cesedini bıraktığı kaydediliyor.

Savcılıktaki savunmasında sanığın maktule karşı cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdüğü ancak Adli Tıp Kurumu raporunda maktulün eteğinde bulunan lekenin DNA'sı ve Metin Aydın'ın DNA'sının eşleştiğine yer veriliyor.

İddianamede, sanık Metin Aydın'ın, "nitelikli cinsel saldırı", "kasten öldürme" ve "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.