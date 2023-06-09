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İzmir'de ilginç kaza: Alkollü sürücü tekne üzerine düştü

İzmir'de ilginç kaza: Alkollü sürücü tekne üzerine düştü

İZMİR’in Aliağa ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün idaresindeki otomobil, denizde bulunan tekne üzerine düştü.

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Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Aliağa ilçesindeki sahilde bandında meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen M.Ü idaresindeki 35 AK 4308 plakalı otomobil, sahil bandında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada otomobil, balıkçı barınağına bağlı bir teknenin üzerine düştü.

Durumu gören vatandaşlar, hemen 112 ekipleri haber verdi. Çevrede bulunan balıkçıların yardımıyla araç sürücüsü, bulunduğu yerden çıkartıldı.

Araç daha sonra çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kazaya karışan teknede de hasar oluştu.

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