BIST 5.564
DOLAR 23,47
EURO 25,31
ALTIN 1.482,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de ucuz ekmek satan fırıncıya dava açıldı!

Kayseri'de ucuz ekmek satan fırıncıya dava açıldı!

KAYSERİ'DE 7 fırıncı, ucuza ekmek sattığı için meslektaşlarına dava açtı.

Abone ol

Dava sürecinin devam ettiğini söyleyen fırıncı Şükrü Çilkolukısa, sonuçlarına katlanacaklarını, bakkal ve bayi karlarını düşerek belli bölgelerde ucuz ekmek satmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayseri'de 50 yıldır fırıncılık yapan Şükrü Çilkolukısa; meslektaşları tarafından ucuza ekmek sattığı gerekçesiyle açılan dava karşısında mücadelesini sürdürüyor. Bakkal ve bayi karını ekmek fiyatından düştüklerini kaydeden Çilkolukısa; "7 fırıncı beni şikayet etmiş, 'ucuza ekmek satıyor' diye. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre 'fiyatlar azami hadde gösterilir' diye bir ibare var. Ona istinaden bakkal, bayi karı yüzde 20, imalatçı karı yüzde 20, nakliyesi, fırın kirası var. Bunları düşünerek bakkal ve bayi karını vermiyoruz, kendi yerimizde ucuza ekmek satıyoruz. Onun için benim hakkımda dava açmışlar. Mahkeme devam ediyor" dedi.

"Satmaya devam edeceğiz"

Belli yerlerde ucuza ekmek satmaya devam edeceklerini kaydeden Şükrü Çilkolukısa, "Bunun yasal olmadığını biz de biliyoruz ama fırıncı arkadaşlar böyle talep etmiş. Zaten bu konuda da Rekabet Kurulu'na müracaatım olmuştu. Oradan gelen sonuçlara hep beraber bakacağız, sonuçlarına katlanacağız. Esnaf ayakta durmak için bir savaş veriyor. Bundan sonra da bakkal ve bayi karını düşerek belli yerlerde ucuz ekmek satmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gelen zamla birlikte 200 gram ekmek 5 TL olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Amazon Türkiye'den Prime üyelerine özel "Çok Al & Az Öde" hizmeti
Amazon Türkiye'den Prime üyelerine özel "Çok Al & Az Öde" hizmeti
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Hesaplarınızı kontrol edin o paralar bugün yatıyor
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Hesaplarınızı kontrol edin o paralar bugün yatıyor
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Donald Trump hakkında "gizli belgeler"e ilişkin dava açıldı
Donald Trump hakkında "gizli belgeler"e ilişkin dava açıldı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi!
Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi!
İbrahim Hilmi Karslı kimdir, aslen nereli? İbrahim Hilmi Karslı Diyanet'teki yeni görevi nedir?
İbrahim Hilmi Karslı kimdir, aslen nereli? İbrahim Hilmi Karslı Diyanet'teki yeni görevi nedir?
Morgan Stanley dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı
Morgan Stanley dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı
A.Efes-Fenerbahçe maçının hakemi Aytuğ Ekti, kariyerini sonlandırdığını duyurdu!
A.Efes-Fenerbahçe maçının hakemi Aytuğ Ekti, kariyerini sonlandırdığını duyurdu!
Hakan Fidan sabah namazlarını kılmadan önce bir cüz kuran okur Talat Atilla bilinmeyenleri yazdı
Hakan Fidan sabah namazlarını kılmadan önce bir cüz kuran okur Talat Atilla bilinmeyenleri yazdı
Çağrı Telkıvıran kimdir, aslen nereli? Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran ne iş yapıyor?
Çağrı Telkıvıran kimdir, aslen nereli? Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran ne iş yapıyor?