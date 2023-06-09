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İbrahim Hilmi Karslı kimdir, aslen nereli? İbrahim Hilmi Karslı Diyanet'teki yeni görevi nedir?

İbrahim Hilmi Karslı kimdir, aslen nereli? İbrahim Hilmi Karslı Diyanet'teki yeni görevi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı atandı. Bu gelişme sonrasında Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı merak edildi. Peki kimdir Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, aslen nereli, kaç yaşında, kiminle evli?

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9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı atandı. Bu gelişme sonrasında Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı merak konusu oldu. Aslen Rizeli olan Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı 59 yaşında. 1987-1994 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı. Peki Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı kiminle evli.

Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı atadı.

1964 yılında Rize'de doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1987-1994 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı. 1993 yılında sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burslu olarak Tunus'a gönderildi. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını, 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak atandı.

2006 yılında Doçent, 2012 yılında Profesör oldu. Temel İslam Bilimleri bölüm başkanlığı, fakülte ve enstitü kurulu yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmekte iken 29.08.2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. Bu görevini yürütürken 28.08.2015 tarihinde yeniden Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Karslı 11 Temmuz 2020 tarih ve 2020/359 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Diyanet İşleri Başkan yardımcığına atandı.

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