Çağrı Telkıvıran kimdir, aslen nereli? Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran ne iş yapıyor?

Aslı Bekiroğlu, Biran Damla Yılmaz gibi ünlü isimlerle adı anılan Çağrı Telkıvıran şimdi de Defne Samyeli ile birlikte görüntülendi, aşk belgelendi. Kırmızı Karlar ve Olur mu şarkıları ile ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Çağrı Telkıvıran kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

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Ünlü müzisyen Çağrı Telkıvıran bir süredir birlikte olduğu Defne Samyeli ile aşkını belgeledi. Daha öncesinde Aslı Bekiroğlu, Biran Damla Yılmaz gibi ünlü isimlerle adını duyduğumuz Çağrı Telkıvıran'ın hayatı Defne Samyeli aşkından sonra yeniden merak edilmeye başlandı. Aralarındaki yaş farkı oldukça dikkat çeken ikiliden Çağrı Telkıvıran'ın yaşı kaç, mesleği ne? İşte detaylar...

Çağrı Telkıvıran kimdir?

Ünlü isimler ile çalışan, aranjörlük yapan başarılı isim, kendi instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor.Ünlü müzisyen Çağrı Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile çalıştı. Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile 1 yıl süren bir ilişki yaşamış ardından isimleri başka kişilerle anılmaya başlamıştı. Çağrı Telkıvıran'ın Biran Damla Yılmaz'la da adı bir dönem anılmış, ikilinin ilişkisi oldukça kısa sürmüştü.

DEFNE SAMYELİ İLE AŞKLARI BELGELENDİ

Geçtiğimiz hafta Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile görüntülenen ancak aşk iddiasını yalanlayan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile aşkını ilan etti. 2019 yılında Cem Yılmaz ile aşk yaşayan, ardından uzun süre hayatında kimseyi sokmayan Defne Samyeli, müzisyen Çağrı Telkıvıran ile görüntülenmiş ancak aşk iddiasını yalanlamıştı. Bir süredir göz önünde görünmeyen çift, dün aşklarını ilan etti. Paylaşımlarının ardından bir konserde sarmaş dolaş görüntülenen çift aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Ünlü müzisyen Çağrı Telkıvıran ile 50 yaşındaki Defne Samyeli arasındaki yaş farkı dikkatlerden kaçmıyor.

AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran, mart ayında bir mekandan birlikte çıkarak aynı araçla uzaklaşmıştı. Basın mensuplarının "Aşk mı yaşıyorsunuz?" sorularını yanıtsız bırakan Defne Samyeli, günler sonra yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" demişti.