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Rusya Savunma Bakanı’nın asker kaçağı popçu oğlu, Türkiye'de ortaya çıktı!

Rusya Savunma Bakanı’nın asker kaçağı popçu oğlu, Türkiye'de ortaya çıktı!

Ukrayna işgalini yöneten isimlerden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun sır gibi sakladığı gayrimeşru oğluyla ilgili ortaya çıkan bilgiler, Rusya’da büyük tartışma yarattı.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun evlilik dışı doğan ve sır gibi sakladığı oğlunun asker kaçağı bir popçu olduğu haberi ülke gündemine bomba gibi düştü.

Rus basınına göre, evli olan 68 yaşındaki Şoygu'nun 2000'lerin başında hostes Yelena Şebunova'yla ilişkisinden doğan gizli oğlunun, sahne ismi Sheba olan 22 yaşındaki popçu Dalila Şebunaov olduğu ortaya çıktı.

Genç şarkıcının Ukrayna işgali sonrası Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlikten kaçarak Türkiye'ye geldiği bildirildi. Rus basınında çıkan haberlere göre Şebunaov, müzik kariyerinde hızla yükselirken lüks hayatıyla da dikkat çekiyor.

Yaşıtları Ukrayna’da savaşıyor

Genç şarkıcının eylül ayında askere çağrıldığı ama orduya katılmak yerine Türkiye'ye gittiği bildirildi. Yaşıtları Ukrayna'da savaşmaya giderken Savunma Bakanı'nın gizli oğlunun Türkiye sahillerinde tatil keyfi yapması Rusya'da tepkilere neden oldu.

Şoygu'nun başında olduğu Rusya Savunma Bakanlığı, eylül ayında 300 bin kişiyi askere çağırmıştı. Birçok Rus gencin askere gitmek yerine Türkiye dahil farklı ülkelere kaçması gündem olmuştu.

Şebunaov'un Instagram hesabında da o dönemde Türkiye'de denizin ve güneşin keyfini çıkardığı, masaj yaptırıp güneşlendiği görülüyor.

Gencin kimliğini ortaya çıkaran hapisteki Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ekibinden Maria Pevchikh, “Sheba bir VIP çocuğu. Onun cepheye gitmesi gerekmiyor” dedi. Şarkıcının da hakkındaki haberler sonrası Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.

Evliliğinden iki kızı olan Şoygu'nun Yelena Şebunova'yla ilişkisinden de Sheba dahil iki çocuğu bulunduğu belirtiliyor. Rus bakan daha önce evlilik dışı ilişki haberlerini reddetmişti.

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