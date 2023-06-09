Emekli maaşı bayram ikramiye ödeme günleri 2023 TC numarasına göre

Emekli maaş zammı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, Kurban Bayramı öncesinde hangi gün yatacak sorusu gündemde. Yılda iki kez yatırılan ve son zamla 2 bin lira olan bayram ikramiyesi EYT'lileri de kapsayacak. Peki, Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, erken mi yatacak?

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Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi yatırılacak. Yılda iki kez yatırılan bayram ikramiyesi EYT'lileri de kapsayacak. Diğer yandan emekli maaşı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu emekli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, erken mi yatacak?

Emekli maaşı erken mi yatacak?

Ramazan Bayramı bu ay 28 Haziran’da başlayacak ve 1 Temmuz’da sona erecek. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. " dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Habertürk TV canlı yayınında konuşan Akbaşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Anayasa, adalet gibi komisyonların kurulmuş olmasına şahitlik etmiş olacağız. Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz. Acil olan bu hususlar dışında Seçim beyannamemizde neleri vaat etti isek bunları bir bir gerçekleştireceğiz. Aciliyeti olanlara öncelik vereceğiz. Aile ve gençlik bankasından bahsetmiştik, yerli ve milli gazla dışarı vereceğimiz paralar cebimizde kalacak.

Emeklilerimizden sorular geliyor, kapsam içinde miyim diye. Bütününü kapsayacak şekilde olacak. İşçi, memurlarımız ve bütün emeklilerimizi kapsayan süreçlerle ilgili öncelikli olacak. Temmuz ayında gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz ön görülüyor. Araya bayram tatili girecek. 9 günlük bayram tatili var.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyeleri ile ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı sonrası açıkladı. Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuş ve yatırmıştı. Bayramdan iki gün önce yatırılan ikramiyelerin Kurban Bayramı için de benzer tarihlerde yatırılacağı öngörülüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.