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Artvin’de aç kalan ayı eve girdi! Altını üstüne getirdi!

Artvin’de aç kalan ayı eve girdi! Altını üstüne getirdi!

ARTVİN’de aç kalan ayı köy evine girdi. Evin altını üstüne getiren ayı ne bulduysa yedi, evin eşyalarını parçaladı.

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Artvin’in Murgul ilçesi Başköy köyü Balaban mahallesinde Mukaddes Hatinoğlu’na ait eve ayı girdi. Aç kalan ayı evin kapısının kilidini kırarak evin içinde yiyecek aradı. Evin altını üstüne getiren ayı ne bulduysa yedi. Pekmez ve şeker kavanozlarını ve kıştan kalma ürünler ne varsa tüketti. Evin içinde bulunan eşyalara zarar verdi. Köye çıkan Mukaddes Hatinoğlu evin halini görünce ise neye uğradığını şaşırdı.

Evi ilk gördüğünde korktuklarını belirten Mukaddes Hatinoğlu, “Burada 3-5 bin liralık bir zararımız oldu. Hakikaten şu anda bizler korku içerisindeyiz. Şimdi buraya ayı girip bu evi bu hale getirirse, yarın bir gün biz evdeyken de gelebilir. Yarın bir gün çocuklarımıza veya bizlere zarar verebilir. İşimiz kötü, bizler devletimizin yetkililerinden bir yardım bekliyoruz. Bizler, şimdi gece dışarı çıkmaya korkuyoruz veya meraya malımızı salmaya korkuyoruz 'Bir şey olur' diye. Bu eve ayı girdikten sonra ileri ki vakitte daha neler olacak kim bilir” ifadelerini kullandı.

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