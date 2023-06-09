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Abdulkadir Selvi Mehmet Şimşek'in yol haritasını 3 madde ile yazdı

Abdulkadir Selvi Mehmet Şimşek'in yol haritasını 3 madde ile yazdı

Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yol haritasını yazdı. Selvi ayrıca Şimşek'in yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomide yeni dönemin yol haritası" başlıklı yazısında, Şimşek'in son söylemlerini değerlendirdi.

"Zaten bu görevi üstlenmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2.5 saat süren bir brifing verdi" ifadelerini kullanan Selvi yazısında, Şimşek'in yol haritasını 3 madde ile yazdı:

1. Ekonomi yönetimini oluşturacak

Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla bu süreç başlayacak. Merkez Bankası, “ekonominin kalecisi” olarak bilinir. Defansı aşsa da topun Merkez Bankası’ndan geçmemesi gerekir. O nedenle yeni ekonomi yönetiminde Merkez Bankası’na çok büyük bir görev düşüyor.

2. Ekonomi programı

Mehmet Şimşek’in, 'Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır' sözü tam da burada anlam kazanacak. Açıklanacak olan ekonomi programı ile yerli ve yabancı yatırımcı önünü görebilecek.

3. Yurtdışı yabancı sermaye

Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesinden sonra 200 milyon doları aşkın para girişinin olması önemliydi. Piyasalar Şimşek yönetimine kredi açtı. Bu trendin artarak devam etmesi bekleniyor.
Mehmet Şimşek ekonomi bürokrasisini düzenleyip ekonomiyle ilgili programını açıkladıktan bir süre sonra yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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