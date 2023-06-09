ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu ifşa edildi! Seçim öncesi skandal görüntüler: Hayat kadını, uyuşturucu...

Son yıllarda adı skandallarla anılan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın binlerce özel fotoğrafı ifşa edildi. ABD'de gelecek yıl yapılacak seçimler için geri sayım yavaş yavaş başlarken, fotoğraflarda Biden hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girerken ve uyuşturucu kullanırken görülüyor. İşte skandal görüntüler ve detaylar...

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ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimler için geri sayım yavaş yavaş başlarken, sağcı platform Marco Polo, ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın 8864 özel fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Hazırlanan ayrı bir internet sitesinde Biden’ın uyuşturucu kullandığı ve hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girdiği anlar görülüyor. Fotoğraflar, Biden’ın kaybettiği bir dizüstü bilgisayarında kayıtlıydı ve bilgisayarı ele geçirenler bir süredir bu fotoğrafların yayınlanacağına dair açıklamalarda bulunuyordu.

Paylaşılan fotoğrafların 2008 ile 2019 yılları arasında Hawaii, Cabo San Lucas, Kosova, Çin, Londra, Paris, Belgrad ve Roma’da çekildiği belirtildi.

Fotoğrafların çoğu bilgisayardan çıktı

Fotoğrafların 7032’sinin Hunter’ın MacBook Pro bilgisayarındaki fotoğraf uygulamasında, 1832’sinin iPhone XS model telefonunda olduğu belirtilirken geri kalanlar da ekran görüntüsü, WhatsApp ve diğer uygulamalarda kayıtlı olduğu kaydedildi.

Hunter Biden’ın avukatları da Kongre’den Marco Polo’nun bu görüntüleri nasıl ele geçirdiğine dair bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu. Biden, Cumhuriyetçilerin Biden ailesine yönelik karalama kampanyası başlattığını dile getirdi.

Penisini sansürlemek 2 ay sürdü

Marco Polo isimli platformu Trump döneminde Beyaz Saray’da çalışan Garrett Ziegler isimli bir adamın kurduğu açıklandı. Ziegler, “Biz kâr amacı gütmeyen bir ifşa araştırma grubuyuz. Eğer Amerikalılar ülkeyi yöneten ailenin iç yüzünü görseler onu seçmezlerdi” dedi.

Ziegler, ele geçirilen fotoğraflarda Hunter Biden’ın cinsel organını sansürlemek için yaklaşık 2 ay harcadığını söyledi.